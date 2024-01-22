Законопроект Зеленского о множественном гражданстве: нардеп указал на странный момент

Железняк напомнил, что президент еще в 2019 году внес в парламент законопроект о двойном гражданстве, который "остался без движения".

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк обратил внимание на странный момент после того, как президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение законопроекта для введения множественного гражданства.

Об этом народный избранник написал в Сети.

Зеленский 22 января анонсировал внесение в Раду законопроекта, который позволит ввести множественное гражданство. Однако похожий законопроект президент внес в парламент еще в декабре 2019 года.

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"Напомню, что законопроект о двойном гражданстве в Раде с... середины декабря 2019 года... Внесен Президентом Украины. Номер №2590 и название "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства", — написал Железняк.

Он также напомнил суть законопроекта №2590 о двойном гражданстве:

введение для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению,

принятие в гражданство Украины или возобновление в гражданстве Украины,

возможность принесения присяги гражданина Украины иностранцем, который является гражданином государства, включенного Кабмином в перечень государств, граждане которых для обретения гражданства Украины имеют право на принесение присяги гражданина Украины,

расширение круга лиц, приобретающих гражданство Украины по территориальному происхождению путем отнесения к кругу лиц, родственная связь с которыми дает право лицу на приобретение гражданства по территориальному происхождению.

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Народный депутат отметил, что этот президентский законопроект 2019 года даже "Комитет одобрил в первом чтении и потом ничего не происходило 4 года".

"Поэтому что там за новая инициатива, и почему эта без движения – тоже неизвестно", – резюмировал Железняк.

Напомним, в обращении по случаю Дня Соборности Украины Зеленский заявил, что 22 января внесет в Раду ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

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