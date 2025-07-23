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Законопроект Зеленского о НАБУ и САП: Рада срочно соберется для голосования - нардеп
Новый законопроект может быть проголосован уже на следующей неделе.
Верховная Рада Украины срочно соберется, чтобы проголосовать за законопроект о НАБУ и САП, который внесет президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
По его словам, ориентировочное время голосования — следующая неделя.
Народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что Рада соберется на следующей неделе.
«Даты пока нет, срочно пытаются выяснить явку», — уточнил он.
По его словам, текста законопроекта, который будет вынесен на голосование, депутаты еще не видели.
В то же время нардеп добавил, что в парламенте регистрируют законопроект об отмене принятого накануне законопроекта о НАБУ и САП.
Ярослав Железняк назвал факторы, которые заставили Раду срочно собираться для принятия нового закона.
«Большую роль в этом сыграла категорическая позиция партнеров (особенно в отношении денег) и протесты», — написал он.
Как сообщалось, 23 июля Верховная Рада ушла на отдых,который должен был длиться четыре недели, до конца августа.
Ранее в своем обращении вечером в среду, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложит Верховной Раде законопроект, который должен стать ответом на беспокойство общественности относительно деятельности НАБУ и САП.
Накануне, 22 июля, около полуночи президент Зеленский подписал скандальный закон, ограничивающий полномочия НАБУ и САП, принятый в тот же день Верховной Радой.
Закон существенно меняет подчинение антикоррупционных органов: генпрокурор получает контроль над делами НАБУ и САП, право подписывать подозрения, передавать производства и назначать прокуроров без конкурса.
После принятия закона украинцы впервые с начала полномасштабного вторжения вышли на улицы, митинги состоялись в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, выразила серьезную обеспокоенность последствиями этих поправок и попросила украинское правительство дать объяснения.