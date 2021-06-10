Закрытие Гуантанамо: в Пентагоне пока не знают, когда остановят эксплуатацию спецтюрьмы

Президент Байден был серьезен, когда сказал, что хочет закрыть этот объект.

Администрация США пока не устанавливала четких сроков закрытия американской спецтюрьмы в Гуантанамо, что на Кубе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, - пише ТАСС.

"Мне не известно о том, что существуют какие-то установленные сроки", — отметил он.

Кирби рассказал, что в данный момент Пентагон, Госдепартамент, Минюст, а также Совет национальной безопасности при Белом доме "проводят тщательную проверку, направленную на закрытие объекта". Он допустил, что после ее завершения будет известна точная дата закрытия спецтюрьмы.

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"Президент был серьезен, когда сказал, что хочет закрыть этот объект. Министерство обороны поддерживает эту цель, мы являемся неотъемлемой частью этого межведомственного процесса и будем продолжать работать над этим", - резюмировал пресс-секретарь.

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