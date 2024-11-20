Закрытие посольств в Киеве из-за угрозы: что говорят в ЕС

Представительство Евросоюза продолжает свою работу и не принимает дополнительных мер безопасности.

В Европейской комиссии прокомментировали решение посольств нескольких западных стран в Киеве приостановить работу 20 ноября по соображениям безопасности.

О ситуации высказался спикер Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано заявил, что национальная власть каждой страны самостоятельно принимает решение о работе своих дипломатических учреждений в Украине на основе имеющейся информации.

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В то же время представительство Евросоюза в Киеве продолжает свою работу и не принимает дополнительных мер безопасности.

"Я могу лишь сказать, что со стороны представительства ЕС мы не принимаем никаких дополнительных конкретных мер безопасности, поскольку мы уже работаем в среде, которая очень рискованная. Мы видим, что Путин продолжает свою агрессию путем масштабных атак по всей Украине, поэтому мы действуем при этих обстоятельствах с тем уровнем готовности, который у нас есть", – рассказал представитель Еврокомиссии.

Напомним, ранее 20 ноября посольство США в Киеве сообщило, что получило информацию о возможной мощной воздушной атаке по Украине в этот день. Это дипведомство, а также посольства Испании, Италии и Греции в Киеве, временно прекратили свою работу.

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