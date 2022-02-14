Закрытое совещание нардепов с силовиками перенесли на 14 февраля: что будут обсуждать

Также сегодня состоится заседание согласительного совета.
Закрытое совещание нардепов с силовиками. Оно должна состояться в стенах парламента сегодня после обеда под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 февраля.
Отмечается, что во время него руководители фракций и групп должны обсудить ситуацию с безопасностью в Украине. Анонсированное заседание должно было состояться накануне, но, по словам спикера Рады, руководители правоохранительных структур не успевали вернуться с учений и сборов.
Тем временем Верховная Рада возвращается с вынужденных каникул – в 11:00 состоится заседание согласительного совета, где нардепы будут решать, за что будут голосовать на этой неделе.
Напомним, что американская спецслужба ЦРУ предупредила союзников в Европе о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение России на Украину может начаться уже в "ближайшую среду", 16 февраля.
В Белом доме ранее заявили, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине – нападение может произойти до 20 февраля. По данным американского издания Bloomberg, возможное широкомасштабное вторжение России в Украину начнется 15 февраля.
В то же время, американские журналисты считают, что администрация президента США специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий.
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