Закулисье переговоров: Forbes объяснил, почему Буданов понимает реальные позиции США и РФ

Кирилл Буданов / © Getty Images

Реклама

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов владеет полным представлением о настоящих позициях ключевых сторон международных переговоров по войне в Украине — Соединенных Штатов, Европейского Союза и России.

Об этом пишет Forbes, анализируя роль украинского разведчика в переговорном процессе.

Издание отмечает, что специфика работы Буданова позволяет ему видеть не только публичные заявления, но скрытые противоречия, внутренние проблемы и реальные требования заинтересованных сторон. В частности, в материале обращают внимание, что Белый дом недавно привлек к процессу генерального директора BlackRock Ларри Финка, что может свидетельствовать о росте коммерческой составляющей в переговорах.

Реклама

Forbes подчеркивает, что личное присутствие Буданова на встречах дает ему уникальную возможность оценивать истинные намерения США — не только из-за официальных формулировок, но и из-за тонких сигналов и прямых требований представителей администрации Белого дома.

Сам Буданов публично выразил сдержанный, но заметный оптимизм по поводу переговорного процесса.

"На самом деле они придали процессу нового импульса и энергии. Могу сказать, что я оптимистично смотрю в будущее", — заявил он.

В то же время, как отмечает Forbes, ограниченность комментариев со стороны Буданова объясняется не только его статусом военного, приобщившегося к политическим процессам. Переговоры, по оценке издания, имеют сложнейшую структуру, состоят из многих уровней и привлекают большое количество актеров.

Реклама

Напомним, ранее Кирилл Буданов положительно оценил перспективы мирного урегулирования после встреч с командой Белого дома, отметив, что переговоры стали многосторонними и получили новую энергию.