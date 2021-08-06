Закупки "Нафтогаза" вне системы ProZorro заслуживают внимания правоохранительных органов - нардеп "Слуги народа"

"Нафтогаз" хочет отказаться от системы ProZorro.

Народный депутат Алексей Мовчан заявил, что инициатива исполнительного директора группы Нафтогаз Отто Ватерландера отказаться от системы ProZorro при закупках компании НАК Нафтогаз Украины вызывает вопросы относительно его соответствия занимаемой должности.

Об этом нардеп написал в Facebook, комментируя инициативу стороны Ватерландера отказаться от системы ProZorro при проведении некоторых закупок.

"Тот факт, что Нафтогаз последнее время крупные закупки проводит вне системы ProZorro, в ручном режиме отбирая участников, заслуживает внимания общественности и правоохранительных органов, - отметил депутат. - Беспокойство также вызывает тот факт, что вы говорите, что игнорирование системы ProZorro это нормально. Более того, вы критикуете правления НАКа за то, что оно как мешает проводить "трансформацию закупок. Я, как председатель подкомитета по вопросам публичных закупок Комитета Верховной Рады готов обсуждать проблемы закупок и искать законодательный способ их решения. Но обход системы это не решение. Наблюдательные советы, которые имеют сформирован по принципам OECD не могут обходить другие принципы, которые проповедуют OECD, а именно прозрачность в закупках. Это нелогично и вызывает вопросы о соответствии их занимаемым должностям",- отметил депутат.

Ранее исполнительный директор группы Нафтогаз Отто Ватерландера заявил, что отказ компании от системы Prozorro объясняется необходимостью трансформации закупок.

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