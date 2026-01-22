Зал аплодировал: чем удивил Зеленский во время выступления в Давосе

Зеленский выступил в Давосе / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский сразу после переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом выступил с речью в Давосе.

ТСН.ua собрал главные тезисы громкого выступления Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, после которого зал бурно аплодировал украинскому лидеру.

Зеленский идет «тонким льдом» — вспоминает Гренландию

Зеленский подверг критике Европу за то, как она заботится о собственной обороне. В частности, за отправление всего лишь 30-40 военных в Гренландию.

«И если вы посылаете 30 или 40 солдат в Гренландию, зачем это? Какой месседж это посылает? Какой это месседж Путину, Китаю и даже важнее — какой месседж посылает Дании? Это самое важное — вашему близкому союзнику. Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от России и Китая, и разворачиваете эти базы, либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать всерьез. Потому что 30 или 40 солдат ничего не защитят», — заявил президент Украины.

«Европа все еще остается в режиме Гренландии: возможно, когда-то кто-то сделает», — возмутился он.

Он говорит, что Украина может помочь своим опытом, поскольку можно «топить вражеские корабли вблизи Гренландии, так же, как мы это делаем вблизи Крыма».

«Трамп не изменится»: предупредил об угрозе для Европы и НАТО

По словам Зеленского, российские ракеты и дроны, сегодня терроризирующие Украину, завтра могут быть направлены против любой страны НАТО.

Зеленский продолжал критиковать Европу и союзников Киева, обвиняя их в расколотости и большей заинтересованности в том, чтобы не обидеть друг друга, чем в решительных действиях. Президент предупредил Европу о бесконечном «Дне сурка»

Он признается, что Киеву советуют «не вспоминать американцам о „Томагавках“, чтобы не портить настроение».

А затем добавляет, что ему «сказали не вспоминать ракеты Taurus» и избегать обид одной или другой европейской страны.

«Европа выглядит растерянной, пытаясь убедить президента США поменяться. Но он не изменится. Президент Трамп любит себя тем, кто он есть, и он говорит, что любит Европу, но он не будет слушать такую Европу», — резко отметил глава государства.

Совместная армия Европа: мечта или реальность

Зеленский выступил с предложением создать Объединенные вооруженные силы Европы, которые могли бы эффективно защищать континент от внешней агрессии.

«Если Путин решит захватить Литву или нанести удар по Польше — кто ответит?» — задал риторический вопрос Зеленский в своей речи.

Украина, США и Россия проведут переговоры в ОАЭ в эти выходные

По словам Зеленского, делегация США ждала с поездкой в Москву, чтобы сначала Трамп встретился с ним.

Он анонсировал трехсторонние технические встречи Украины, США и России в Объединенных Арабских Эмиратах на этой неделе.

Президент говорит, что это будет первая трехсторонняя встреча такого рода и надеется, что Россия будет готова к компромиссам, и это приведет к завершению войны.

«Надеюсь, что Эмираты знают об этом. Да. Иногда у нас случаются такие сюрпризы с нашей американской стороной», — пошутил он.

Кто помогает России

Зеленский упрекнул, что не только Китай, Иран и КНДР помогают России.

«Россия также получает компоненты от компаний в Европе, Соединенных Штатах и на Тайване. Европа молчит, Америка молчит, а Путин продолжает делать ракеты», — подчеркнул он.

Зеленский прямо сравнил подходы Евросоюза и президента США Дональда Трампа.

«Почему президент Трамп может останавливать танкеры теневого флота и забирать нефть, а Европа нет? — спросил глава государства.

Также он призвал Европу «дать подзатыльник» венгерскому премьеру Виктору Орбану, который, по словам Зеленского, «живет за европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы».

Мирный план и переговоры с Трампом

После завершения своей речи Владимир Зеленский ответил на вопросы в Давосе.

Он начал с того, что сказал, что его встреча с Дональдом Трампом была «хорошей», и поблагодарил президента США за то, что Трамп «нашел для него время».

«Моя команда проводит много времени с американцами, и даже я хотел попросить президента Трампа выдать им американские паспорта, потому что я думаю, что они действительно проводят там много времени», — пошутил Зеленский.

Зеленский назвал США «очень сильными» и отметил, что его команда «хорошо работала» с ними.

«Я должен защищать интересы своей страны, поэтому диалог, возможно, не прост, но сегодня он состоялся, он был положительным», — добавляет он.

Также Зеленский заявил, что мирный план «почти готов».

О Беларуси и Иране

«Когда вы отказываетесь помогать людям, борющимся за свободу, последствия возвращаются, и они всегда негативны», — сказал Зеленский, комментируя кровавое подавление протестов в Иране, что унесло жизни многих тысяч людей.

«Убей достаточно людей, и ты останешься у власти», — отметил он.

Таким примером Зеленский назвал Беларусь, где в 2020 году Лукашенко жестоко подавил протесты после выборов.

«Никто не помог белорусскому народу, а теперь российские ракеты „Орешник“ размещены в Беларуси в пределах досягаемости большинства европейских столиц. Этого не произошло бы, если бы белорусский народ победил в 2020 году», — убежден Зеленский.

Армия РФ и дроны-перехватчики

Зеленский заявил, что Украина производит 1 тыс. перехватчиков в сутки, но нужно больше.

Также президент рассказал, что потери армии РФ выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

«Их армия перестала расти, это важно для нас, благодаря нашим операторам дронов и технологиям дронов», — подытожил он.