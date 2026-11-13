Залог по генералу СБУ Дуку: адвокат объяснил, как собирали 65 млн грн

Сергей Дука / © ТСН

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Девять дней спустя после того, как НАБУ задержало генерала СБУ Дуку по делу «Карфаген», за него внесли весь залог в 65 млн грн. Денежные средства поступали в течение пяти дней, и по состоянию на утро 13 ноября сумма была полной.

Адвокат задержанного Юрий Сухов прокомментировал сбор средств на залог.

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«Я не знаю… видел, они ведь там в СБУ, видите, написано, поэтому я понимаю, что это группа поддержки. Я опять-таки этим не занимался — и группой поддержки, и всем остальным. Но я точно знаю, как началась процедура: из региона сами начали инициировать внесение этого залога. Это точно так», — сказал он.

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Суть дела

Сергея Дуку НАБУ и САП подозревают в участии в преступной организации, которая обеспечивала работу сети нелегальных колцентров, наркобизнеса и других теневых направлений.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

В материалах НАБУ Дука фигурирует под псевдонимом «Аким». По данным следствия, он знал о деятельности главаря группировки по прозвищу «Криминал» и помогал решать вопросы этой группы в СБУ и Офисе генпрокурора.

Следует отметить, что в рамках операции «Карфаген» антикоррупционные органы установили по меньшей мере 12 возможных участников схемы. Среди них — действующие чиновники СБУ, Офиса генпрокурора, Нацполиции, а также представители криминалитета.

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