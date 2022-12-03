"Заложили один из краеугольных камней в прочную основу поместной церкви" – Эпифаний о Киево-Печерской лавре

Развитие поместной церкви – это длительный и сложный процесс, требующий мудрости, взвешенности и терпения, — считают в ПЦУ

Многим хотелось бы, чтобы все проблемы и вопросы, в том числе и церковные, были решены в мгновение ока. Но так не бывает. От камня, заложенного в основание, до завершения здания – долгий путь и длительный труд.

Об этом в сообщении в социальной сети Facebook высказался митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

«Сегодня мы заложили один из краеугольных камней в прочную основу поместной церкви, сделали весомый шаг для возвращения украинской молитвы в нашу национальную святыню – Печерскую Лавру. Понимаю эмоции многих. Кто-то радуется, будто все вопросы уже решены. Но многие вопросы действительно нуждаются в ответах и решениях», — отметил он.

Не стоит преуменьшать значение произошедшего – «Украинская Лавра действительно приобрела субъектность, хотя пока она – как новорожденный младенец».

«В том, как постепенно растет осознание важности духовной безопасности, я вижу руку Божию. И хотя враги Украины сегодня пытаются спровоцировать возмущение, но, как и до сих пор, они не увенчаются успехом. Мирно, спокойно, уверенно, мы пройдем этот путь. И в святыне нашего народа наконец-то зазвучит ежедневная молитва на родном языке – за победу, за справедливый мир, за изгнание русских агрессоров и за добро для Украины», — добавил он.

«Поэтому будем сохранять спокойствие и работать дальше. Ибо с нами – правда, с нами Бог, а это значит, что доброе дело, в котором сегодня сделан весомый шаг, непременно завершится духовной победой для церкви и Украины», — резюмировал Эпифаний.

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Регистрация "Свято-Успенской Киево-Печерской лавры" как монастыря ПЦУ

Отметим, что спикер Православной церкви Украины Евстратий Заря сообщил, что якобы "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра" зарегистрирована как монастырь в составе ПЦУ.

Затем в Министерстве культуры и информационной политики объяснили, что регистрация Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в качестве монастыря ПЦУ касается того же монастыря, который и раньше находился в пользовании ПЦУ. Он расположен напротив территории Верхней Лавры. Согласно Единому государственному реестру, изменили название и уточнили адрес.

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