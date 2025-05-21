Залужного и Буданова умышленно не включили в последние рейтинги из-за того, что доверие к ним растет, - блоггер

Реклама

Такое убеждение выразил общественный деятель и блогер Евгений Прокопишин.

"Уже писал о свежем опросе от КМИС, но обобщенно. Отдельно хочу все же продолжить мысль о том, насколько он объективен. Дело в том, что в списке почему-то есть всякая российская агентура по типу Мураева и Арестовича (этот вообще не имеет никаких даже теоретических шансов на политическую карьеру в Украине). ГУР Буданова. Почему?”, - задался вопросом Прокопишин.



Он напомнил, что предыдущие опросы показывали, что именно у них были наибольшие темпы роста доверия – примерно 65-70% у Залужного, 60-65% у Буданова и 60-65% у Зеленского.



"Да, это были опросы не от КМИС и в каждом из подобных опросов погрешность +/-5%, соответственно реально у всей этой ТОП-3 доверие +/- одинаковое, и доверие ко всем также меняется от ситуации и времени, однако факт есть факт - они были в списке и картинка была иной. КМИС, и единственная причина – как раз из-за того, что доверие к ним растет”, - констатировал блогер.



Он выразил уверенность, что не может быть объективным опрос, в котором есть только одна персона с высоким уровнем доверия, однако нет двух других, которые были в списке ранее и которые должны быть во всех подобных опросах.



"Конечно, другие заинтересованные лица боятся конкуренции, поэтому разными методами пытаются "слить" их и социология один из таких инструментов. Поэтому очень похоже на то, что опрос КМИС откровенно проплачен заказчиками, которые явно боятся боевых генералов в политике", - подчеркнул Евгений Прокопишин.