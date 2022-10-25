Залужный: Единственное оружие "массового поражения", которое у нас есть — это наша гордость

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Заверил, что российские обвинения о "планах" Украины применить "грязную бомбу" являются дезинформацией, а Вооруженные Силы Украины не имеют ни одного вида оружия массового поражения. Единственное оружие "массового поражения", которое у нас есть, — это наша гордость, смелость и жажда победить врага. Подчеркнул, что мы вынуждены защищать своих детей, родителей, дома от неспровоцированной агрессии россиян. Мне все равно, какие истории придумывает Россия для того, чтобы убивать украинцев. Я все равно буду защищать свой народ и свою страну", — заверил он. .

Фэйк РФ о "грязной бомбе"

Российские пропагандисты придумали новый фейк: мол, Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на своей же территории, чтобы потом обвинить Россию. Поэтому Шойгу начал обзванивать министров обороны стран НАТО. Однако иностранные коллеги не поверили Шойге и призвали Россию не провоцировать эскалацию конфликта.

Но россияне не прекращают распространять свои маразматические истории, и даже опубликовали карту радиуса поражения "грязной бомбы".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что Россия использует элементы террора и шантажа. Они хотят напугать мир угрозой, чтобы договориться о временном мире с Украиной и нарастить свои военные мощи.

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