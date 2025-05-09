Залужный: если кто-то измеряет собственную военную силу образцом войны в Ираке — я вам очень сочувствую

Валерий Залужный

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Баланса сил, созданного после окончания Холодной войны, уже не существует. Ибо обеспечиваться эти правила должны силой принуждения, которое обеспечивают лидеры мировой политики.

Об этом сказал посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем выступлении на Лондонской конференции безопасности, текст которого публикует «Украинская правда».

«Уже нет никакого мирового порядка, описанного в трудах великих творцов либерального мира. Он пришел к своему логическому концу под давлением недовольных, с одной стороны, и страхом и несостоятельностью с другой. Вследствие этого существующая система мирового порядка, которая исторически базировалась на двух составляющих — наборе правил и балансе сил, начала разрушаться. Потому что обеспечиваться эти правила должны силой принуждения, которое обеспечивают лидеры мировой политики», — отметил бывший главком.

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Он подчеркнул, что правила, прописанные для совместного существования мира, теперь бездействуют. Институции, предназначенные для контроля выполнения этих правил, не могут их контролировать.

«Сила договора не имеет никакого значения. Деструктивные тенденции в системе мировой безопасности поставили под сомнение систему международных гарантий безопасности. Например, Будапештский меморандум? Равно того, что и 5 статья договора НАТО. Понятие гарантий безопасности — правовых, дипломатических и военных — потеряло свою безусловность. Да и сам поиск этих гарантий, на примере Украины, ставит под сомнение вообще их существование именно сегодня», — рассуждает посол.

Залужный намекнул, что военная машина Запада устарела и уже не столь могуча и непобедима, как раньше.

«Никакого баланса сил, о котором так упорно нам рассказывали преподаватели в университетах, уже не существует. Тот же баланс, который был образован после окончания холодной войны. И не только морально, но и физически. Если кто-то под статью 5 НАТО измеряет собственную военную силу образцом последней войны в Ираке — я очень сочувствую вам», — подытожил он.

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Ранее Валерий Залужный подверг сомнению целесообразность существования НАТО из-за его неготовности к реальному вооруженному конфликту.