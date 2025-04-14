Залужный и Буданов не в команде Банковой, - аналитики

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Такое мнение высказал политический обозреватель Украинской правды Роман Романюк в очередном выпуске общественно-политического подкаста УП-2.

По его убеждению, общая картина выборов в Украине будет зависеть от того, кто выйдет в народные герои.

"Кирилл Буданов и Валерий Залужный потенциально могли быть определенными столбами условной новой партии власти. Но если сейчас посмотреть по электоральным опросам, то и один, и другой воспринимаются уже более чем оппозиционные фигуры, чем как провластные", - отметил Романюк.

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Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день не поступало никаких подтверждений того, что Залужный или Буданов являются или планируют стать участниками политической команды действующего президента Владимира Зеленского.

"У Банковой пока нет военных, которых можно было бы вписать в первую десятку партии Зеленского, и которые бы принесли электоральную поддержку. Те, кто сегодня фигурирует в рейтингах, не являются частью властной команды", - констатировал аналитик.