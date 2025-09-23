Залужный и Буданов обладают наибольшим политическим потенциалом — блогер

Реклама

Такое убеждение выразил блогер и политический эксперт Владимир Цыбулько.

Он отметил: тот факт, что война рано или поздно закончится или перейдет в менее активную фазу – вещь очевидная. И после этого Украину ждет активизация политического процесса – прежде всего президентские выборы.

"И здесь интересно рассмотреть шансы ключевых фигур на победу в президентских выборах. Начнем с действующего президента Владимира Зеленского. Согласно данным социологического исследования группы "Рейтинг", в июле этого года за него готовы были проголосовать 25,2% опрошенных. Интересно, что в августе тот же "Рейтинг" повысил этот показатель для. свое исследование за июль группа «Рейтинг» удалила со своего сайта, но его успели сохранить и публикуют некоторые СМИ», – написал Цыбулько.

Реклама

Он задался вопросом, каков же реальный политический рейтинг Зеленского? Ведь данные внутренних социологических исследований, которые он лично видел, свидетельствуют о 23-25%.

То есть, очень похоже, что «Рейтинг» накручивает рейтинг Зеленского на 10-12% по указанию от ОП. Даже КМИС, известный своей ангажированностью Офисом президента, в июле показал падение доверия к Зеленскому с 65 до 58% по сравнению с июнем. Так откуда может взяться десятипроцентный рост политического рейтинга Зеленского, показывающий «Рейтинг»? Похоже, что ОП находится в истерическом состоянии и пытается «надуть» рейтинг действующего президента до того, как война закончится или «заморозится» – потому что тогда будет снят «общественный мораторий» на критику Зеленского, и на него и его окружение понесется шквал компромата. Упомянут и о коррупции огромных масштабов и неслыханного цинизма, и о провалах в подготовке к полномасштабной войне, и об обмане общества вроде «шашлыков в мае», и о многом другом”, - уверен эксперт.

По его мнению, из этого напрашивается очевидный вывод – у Зеленского есть немного шансов переизбраться на следующий срок.

"Основным политическим конкурентом Зеленского считают Залужного. Действительно, рейтинг доверия у него сейчас высок и больше, чем у Зеленского (74% против 68%). Но здесь также есть одно "но" - когда спадет "мораторий" на критику, ему также вспомнят много негатива (неудачное наступление в 2023 году, провальную операцию ВСУ и т. д.) Потенциально сильной фигурой на президентских выборах является и Буданов – у него стабильно высокий рейтинг доверия. готовых за него проголосовать, потенциально еще больше”, - отметил блогер.

Реклама

На этом фоне он спрогнозировал, что во втором туре президентских выборов выбор будет именно между Залужным и Будановым, а Зеленский, скорее всего, туда не попадет.

"Итак, уже сейчас Зеленскому надо делать ставку на проходную фигуру, и это явно будет не Залужный. Во-первых, мы не видим публичной поддержки Зеленского со стороны Залужного, хотя он имеет для этого все возможности. Во-вторых, в августе председатель ОП Ермак проводил встречу с Залужным на предмет присоединения этого к команде Зеленского, СМИ.

В-третьих, в начале 2024 года ОП имел конфликт с Залужным, по результатам которого его уволили из рядов ВСУ. К тому же, экс-главком довольно давно сотрудничает с Порошенко, сделавшим на него политическую ставку. Из всего этого у меня напрашивается прогноз, что наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов у Залужного и Будана. И именно на Буданова, вероятно, будет делать ставку нынешний президент”, - констатировал Владимир Цыбулько.