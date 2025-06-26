ТСН в социальных сетях

Залужный и Буданов снова лидеры общественного доверия, - опросы SOCIS

Более половины украинцев поддерживают проведение выборов после завершения военного положения. Среди кандидатов в президенты наибольший уровень доверия Валерий Залужный и Кирилл Буданов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проводимого Центром SOCIS в июне.

Залужный и Буданов снова лидеры общественного доверия, - опросы SOCIS

По результатам исследования 57,6% опрошенных считают, что выборы необходимо проводить после отмены военного положения. Против выборов высказались 5,1% респондентов.

При этом самый высокий уровень доверия имеют Валерий Залужный, Кирилл Буданов и Владимир Зеленский. Так, 33,2% опрошенных полностью доверяют Залужному, еще 33,2% – скорее доверяют. Таким образом он возглавляет рейтинг с суммарным показателем доверия в 66,4%.

Начальник ГУР Кирилл Буданов занимает второе место. 23% респондентов ему полностью доверяют, еще 32,3% – скорее доверяют. Общий уровень доверия Буданову составляет 55,3%.

Замыкает тройку лидеров Владимир Зеленский с 22,7% полного доверия и 26,4% доверяющих. Общий рейтинг доверия к действующему президенту составляет 49,1%.

На вопрос об эмоциональном отношении к действующей власти наиболее распространенными ответами респондентов были разочарование (46,7%), надежда (26,6%), стыд (20,4%), злоба (16,9%) и сочувствие (15,1%).

Исследование охватило 2000 респондентов из всех регионов (кроме временно оккупированных территорий), опрос проводился методом face-to-face, выборка репрезентативна по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону. Ошибка не превышает 2,1%.

