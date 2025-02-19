Залужный назвал четыре фактора, от которых зависит победа Украины в войне

Для успеха в войне необходима не только смелость, но правильная стратегия.

Готовность украинцев, международная поддержка, компетентное военное руководство и эффективное управление – четыре составляющие победы над врагом.

Об этом рассказал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный на мероприятии NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях".

"Посмотрим теперь на более серьезный вопрос с точки зрения более, говорим так, политического взгляда на процесс войны. Как все же бимполитический. Крайняя форма политического процесса. То есть, война возможна и она обязательно приведет к победе, когда народ, который защищает эту страну, будет готов дальше его защищать. Это очень важно. Давайте зададим себя."

По его словам, международная поддержка должна быть надежной и постоянной, и еще важно прогнозировать ситуацию на полгода вперед.

"Второе, должна быть надежная и постоянная международная поддержка. Давайте задавать себе вопросы и прогнозировать, что будет через пол года. Мы должны иметь адекватное военное руководство для того, чтобы это руководство могло построить правильную стратегию, единственную правильную стратегию для той или иной войны, для нашей в данном случае по этому вопросу будет задаваться, поэтому весь процесс должен эффективно оперироваться". – рассказал Залужный.

Напомним, ранее Валерий Залужный заявлял об ограниченной готовности Европы к войне на истощение.

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