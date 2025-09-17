Залужный назвал важное последствие от 100-летнего соглашения с Британией

Валерий Залужный / © Associated Press

Украинский посол в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал ратифицированное Верховной Радой 100-летнее соглашение с этой страной уникальным документом, который означает интеграцию Украины в западный мир.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это уникальный документ, который означает интеграцию Украины в западный мир и превращение в региональный центр стабильности», — подчеркнул Залужный.

По словам политика и дипломата, потенциал выгод от такого партнерства огромен.

«Для Британии — это укрепление позиций в Восточной Европе, новые рынки и подтверждение статуса страны, которая стоит на страже международного права и демократии. А для мира — это прецедент о том, как можно поддержать страну, ставшую жертвой агрессии. И не только оружием», — отметил он.

Залужный считает, что это соглашение стало историческим явлением, которое не только демонстрирует силу международного права и дружбы, но и «дает основу для оптимизма относительно будущего Украины и Британии в общей семье свободных и успешных наций».

Как сообщалось, соглашение с Британией охватывает сотрудничество в области безопасности, обороны, экономики, науки и культуры.

Согласно этому документу, Лондон ежегодно до 2030/2031 финансового года будет выделять Украине не менее 3,6 млрд фунтов военной помощи. Речь идет о подготовке военных, обучении пилотов, поставках самолетов и совместном производстве оружия.

Напомним, в январе этого года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем партнерстве. Документ состоит из двух частей — открытой и закрытой, которая остается тайной.