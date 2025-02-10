Залужный обратился к молодежи: нужна решимость, времени мало

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный посетил украинский католический университет во Львове, где встретился со студентами и провел с ними беседу.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Валерий Залужный подчеркнул, что ему нравится встречаться со студентами, поскольку такое общение заряжает позитивом и укрепляет веру в будущее. Он добавил, что разговор в Украинском католическом университете был очень взрослым, с острыми вопросами и откровенными ответами.

Залужный подчеркнул, что война – это истощение, и для победы нужны новые подходы, лидерство и ответственность. Времени маловато, работать надо в команде.

"В войне, как и во время любого кризиса, надо проявлять лидерство и брать на себя ответственность. И в этих условиях значительно сложнее работать – нужна решимость, времени маловато, работаешь в команде, которая есть, а не которую сам сформировал. Ты действуешь, но и допускаешь ошибки", — сказал он.

Посол заметил, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Он также поделился, что его принципы не изменились: важно помнить о людях, себе и работе, а также о человечности, добродетелях и единстве.

Напомним, ранее Валерий Залужный заявлял об ограниченной готовности Европы к войне на истощение.

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