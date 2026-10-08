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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Залужный опередил Зеленского по доверию: что показал новый опрос

Социологи опросили украинцев о доверии к политикам и электоральным предпочтениям. Результаты показали интересные изменения в отношении некоторых публичных деятелей.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Зеленский и Залужный

Зеленский и Залужный / © Владимир Зеленский

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов возглавили список политиков и публичных деятелей, которым больше всего доверяют украинцы.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Rating Group, проведенного 3-5 октября 2026 года.

Рейтинг доверия: Залужный — бесспорный лидер

По данным Rating Group, Валерию Залужному доверяют 64% опрошенных, в то время как 25% выразили ему недоверие.

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов получили по 53% доверия. При этом уровень недоверия президенту выше — 40%, тогда как Буданову — 31%.

Другие показатели:

  • Михаил Федоров — 38% доверяют, 25% не доверяют (29% не слышали о нем);

  • Евгений Хмара — 29% доверяют, 16% не доверяют (43% не знают);

  • Андрей Сибига — 24% доверяют, 18% не доверяют (48% не слышали);

  • Петр Порошенко — 24% доверяют, 70% не доверяют.

Rating Group

Rating Group

Президентский рейтинг: Зеленский и Залужный — в топе

Социологи также спросили украинцев, за кого бы они проголосовали в первом туре гипотетических президентских выборов.

Результаты:

  • Владимир Зеленский — 22,9%;

  • Валерий Залужный — 20,2%;

  • Петр Порошенко — 7,6%;

  • Михаил Федоров — 7,6%;

  • Кирилл Буданов — 6,7%;

  • Андрей Белецкий — 5,4%;

  • Дмитрий Разумков — 5,1%;

  • Сергей Притула — 2,4%;

  • Юлия Тимошенко — 1,9%;

  • Юрий Бойко — 1,4%.

Еще 4,5% опрошенных избрали бы другого кандидата, 5,2% не участвовали бы в голосовании, а 9,2% не определились с ответом.

Что показывают другие опросы

Другое исследование, проведенное 19–22 сентября 2026 года Фондом исследований будущего, показало несколько отличные показатели.

Валерию Залужному доверяли 53,9% опрошенных, Кириллу Буданову — 49,3%, Михаилу Драпатому — 48,6%, а Владимиру Зеленскому — 39,4%.

В моделировании президентских выборов среди определившихся с выбором и намеренных голосовать Зеленского назвали 23,6% респондентов, а Залужного — 22,7%.

«На фоне трансформации общественных запросов электоральные настроения украинцев демонстрируют высокую динамику и значительную неопределенность. Пока электоральное поле остается окончательно не сформированным», — отмечают социологи

Как проводили опрос Rating Group

Опрос Rating Group проводился 3–5 октября 2026 методом CATI — телефонных интервью с использованием компьютера.

«В исследовании приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос охватывал население Украины во всех областях, кроме временно оккупированных и территорий, где на момент исследования не было мобильной связи. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Предельная погрешность составляет не более 3,1 процентных пункта с доверительной вероятностью 95%», — говорится в описании исследования Rating Group.

Напомним, ранее TSN.ua писал, что 53% украинцев считают, что Зеленский не должен баллотироваться на второй президентский срок. В то же время, 42% поддерживают его участие в следующих выборах.

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