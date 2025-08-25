Залужный отказался отвечать на звонок Венса после ссоры Зеленского и Трампа — Guardian

Валерий Залужный / © Associated Press

Через три дня после катастрофической стычки между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года команда вице-президента Джей Ди Венса хотела договориться о звонке с Валерием Залужным.

Об этом пишет The Guardian.

Вице-президент США сыграл важную роль в провоцировании конфронтации между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете, сидя на соседнем диване. В издании предполагается, что Венс и другие люди в окружении Трампа, очевидно, обдумывали потенциальные альтернативы Зеленскому.

Ситуация выглядела ужасающей, и некоторые в администрации США открыто обсуждали, какие механизмы они могли использовать для замены украинского президента. «Я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь снова работать с Зеленским», — сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм, публично предложив Зеленскому уйти в отставку.

Вскоре после этого офис Венса попытался позвонить по телефону Залужному. По информации источников The Guardian, команда Венса попробовала разные дипломатические и другие каналы, чтобы связаться с Залужным.

В свою очередь Залужный после консультации с руководителем аппарата Зеленского отказался отвечать на звонок. Для генерала, какой бы ни была неприязнь к Зеленскому, поддержка команды Трампа против собственного президента была неприемлемой.

«Этот эпизод отражает политические трудности, по которым Залужный прошел с тех пор, как Зеленский уволил его с должности командующего армией прошлого февраля и отправил в Лондон. С одной стороны, привыкший работать в рамках строгой военной иерархии, Залужный остается верен правительству, которому служит. С другой стороны, многие, как дома, так и за рубежом, считают его естественным следующим президентом Украины и подталкивают его к началу политической кампании», — пишут в издании.

Журналисты утверждают, что этот рассказ основан на интервью с несколькими людьми, близкими к Залужному, а также политическими инсайдерами, дипломатами и другими лицами, непосредственно осведомленными о описываемых событиях. Большинство просило об анонимности, учитывая деликатность темы. Многие детали сообщаются впервые.

В издании напоминают, что в Украине не запланированы выборы, а голосование юридически и технически невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

Однако рано или поздно политика вернется. И когда это произойдет, опросы показывают, что Залужный, возглавивший успешное отражение российского наступления в начале войны, является единственным кандидатом, который представлял бы серьезную конкуренцию для Зеленского.

Политические «паломничества» в Лондон

Залужный никогда публично не заявлял ни о каких политических амбициях и отклоняет почти все запросы на интервью. Его команда тщательно планирует его публичные выступления в Лондоне во избежание событий, где можно было бы задать неудобные вопросы. Однако The Guardian узнало, что в посольство Украины на западе Лондона постоянно приезжают политические «паломники», чтобы предложить услуги, выразить поддержку или попытаться угадать, планирует ли генерал баллотироваться на выборах.

Среди этих посетителей были украинские депутаты, общественные активисты, представители богатых бизнесменов и даже опальный бывший советник Трампа Пол Манафорт, посетивший Залужного, чтобы предложить свои услуги как политического консультанта в любой предстоящей избирательной кампании. Залужный отказался от предложения.

Еще одним частым гостем был Андрей Ермак. По словам осведомленного источника, на встрече прошлого ноября Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы представить единый фронт перед предстоящими выборами.

Залужный отказался, но также пообещал быть верным, в известной степени. Он пообещал Ермаку, что не будет критиковать Зеленского публично, пока идет война, а также заверил, что не устроит Офису президента никаких неприятных сюрпризов.

«Если я решу, что хочу пойти в политику, вы сначала услышите это от меня приватно», — якобы сказал Залужный Ермаку.

Пока Залужный не сообщил о своих политических амбициях, хотя в Киеве все больше людей верят, что он готовится к политической кампании. Генерал стесняется своих планов даже в частном порядке с близкими соратниками, но многие считают, что он просто выжидает возможности прежде, чем вступить в борьбу.

«Он выбрал самую умную тактику. Он примет окончательное решение только в последний момент непосредственно перед выборами», — говорит украинский политолог Владимир Фесенко.

Битва двух «З» станет катастрофой для страны

После скандала в Белом доме Залужная встреча Зеленского в аэропорту Лондона и опубликовала на своих страницах в социальных сетях фотографию, на которой мужчины пожимают друг другу руки.

«Путь впереди будет нелегким, но вместе мы преодолеем все вызовы», — написал он. Это была демонстративная демонстрация единства в один из самых плохих моментов для Украины с начала полномасштабного вторжения.

«Многие его сторонники не понимали, почему он это сделал», — сказал источник, близкий к Залужному. «Но это была его принципиальная позиция: Украину унизили, и мы должны быть едиными».

По информации издания, эта осторожность начала раздражать некоторых оппонентов Зеленского в Киеве.

«Он военный, он понимает, как выполнять приказы и работать в рамках структуры, но он не понимает, как проводить политические маневры», — сказал бывший чиновник, надеющийся убедить Залужного баллотироваться. «Настоящий лидер должен принять призыв Венса, он должен делать шаги. Но как его убедить?»

Другой источник, знающий Залужного и также бывший высокопоставленный чиновник, сказал, что генерал слишком опасается внутренней дестабилизации, чтобы начать политическую кампанию против Зеленского.

«Я не верю в битву двух „З“, это будет катастрофой для страны, и я не думаю, что он к этому готов. Поэтому я думаю, что он будет баллотироваться только тогда, когда Зеленского удастся убедить уйти в отставку», — сказал источник.

Залужный подбирал команду?

В прошлом месяце Залужный прибыл в Киев на шестидневный саммит украинских послов.

Случайно саммит означал, что Залужный оказался в Киеве во время волны уличных протестов против плана правительства нейтрализовать два антикоррупционных органа. Митинги испугали команду Зеленского и привели к быстрому развороту. Некоторые надеялись, что это может быть момент, когда Залужный публично порвет с Зеленским.

«Многие ждали, что он что-то скажет, но он молчал», — сказала нардепка Инна Совсун.

По информации издания, после саммита Залужный остался на неделю в Киеве и провел многочисленные встречи с разными политическими и общественными деятелями. Распространились слухи, что он наконец-то выбирает членов будущей политической команды. Его окружение отрицает, что разговоры касались политики.

На вопрос, считает ли Офис президента Залужного политической угрозой, советник главы ОП Ермака Михаил Подоляк ответил: «Президент рассматривает Залужного как часть команды, как посла в важной стране… Во всяком случае, пока нет реального политического процесса».

На вопрос, что будет, когда эти политические процессы перезапустятся, когда бы это ни было, Подоляк сказал: «Я не готов сказать, что тогда произойдет и как могут действовать разные люди. Все это очень непредсказуемо».

Ранее Валерий Залужный назвал «сложную задачу» Украины в отношениях с США.