Залужный откровенно рассказал об острых разногласиях с Зеленским

Экс-головком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный раскрыл правду о спорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом украинский дипломат заявил в интервью Associated Press.

По словам Залужного, разногласия между ними сохранялись «относительно того, как защищать свою страну». Бывший главком говорит, что «часто обжаловал военную стратегию президента».

Впрочем, наибольшие разногласия касались контрнаступления украинской армии 2023 года, которое в конце концов потерпело неудачу.

Издание акцентирует внимание на том, что Зеленский уволил Залужного с должности в феврале 2024 года. Политические аналитики расценили этот шаг украинского лидера как попытку ограничить потенциал тогдашнего главнокомандующего ВСУ — как политического соперника, — отдаляя его от повседневных дел в Украине.

Напомним, в интервью Associated Press Валерий Залужный раскрыл правду о провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. По его словам, одна из причин — нехватка ресурсов. Бывший главком рассказал, что план, который он разработал с помощью партнеров НАТО, провалился, поскольку президент Владимир Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые ресурсы.