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Залужный поделился с американцами опытом борьбы с "шахидами"

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Залужный поделился с американцами опытом борьбы с "шахидами"

Фото: Associated Press

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный пообщался с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале.

«При информировании генерала Милли об оперативной ситуации я отметил, что Вооруженные Силы Украины проводят активную оборону и наступательные действия на главных направлениях с целью освобождения населенных пунктов, выравнивания линии фронта, занятия господствующих высот и выгодных рубежей. Ситуация на фронте напряженная, но полностью контролируемая», — говорится в сообщении.

«Россияне проводят спланированные информационные операции для введения в заблуждение по поводу своих реальных намерений, однако эти попытки терпят неудачу — мы видим реальное положение дел и должным образом реагируем», — отметил он.

«В ответ на вопрос своего американского коллеги о способах и средствах противодействия массированным атакам БПЛА типа Shahed-136 я поделился нашим опытом, который, надеюсь, станет полезным странам-партнерам. Доверие и взаимная поддержка являются основой наших партнерских отношений и залогом грядущей Победы», — резюмировал Залужный.

Иранские беспилотники в русской армии

Тегеран доставил в Российскую Федерацию от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе, но отрицает это. Чтобы снять "обвинения" о поставках, они уверяют о готовности к диалогу с Украиной. В Кремле также врут, мол, не располагают информацией о покупке иранских беспилотников.

Аоэ российский чиновник в прямом эфире на одном из пропагандистских государственных каналов оговорился,   что дроны-камикадзе РФ берет из Ирана.

Также в Крым прибыли иранские военные, обучающие россиян пользоваться дронами. Украина знает об их пребывании,   а ВСУ даже дважды наносили по ним удары, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

За сотрудничество с агрессорной Россией Европейский Союз 20 октября утвердил санкции против Ирана.

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Дата публикации
Просмотры
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