Залужный поговорил с коллегой из США Милли: каких тем коснулись

Залужный поговорил с коллегой из США Милли: каких тем коснулись

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный пообщался со своим американским коллегой – председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Украинский главнокомандующий подчеркнул, что государство нуждается в неотложной помощи.

Об этом Залужный сообщил в Сети 19 апреля.

"Поделился информацией о сложной обстановке на востоке и юге Украины, где продолжаются тяжелые бои. В очередной раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи и поблагодарил за уже оказанную", – говорится в сообщении.

"Уверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся им с партнерами, чтобы мировое зло было наказано", – добавил Залужный.

Напомним, 18 апреля главнокомандующий ВСУ сообщил, что российские войска остро ухудшили гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях. А на юге Украины сохраняется опасность высадки российских морских и воздушных десантов.

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