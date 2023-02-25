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Залужный пообещал четырехлетнему мальчику, что Украина вернет Мариуполь

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2050
Время на прочтение
1 мин
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Залужный пообещал четырехлетнему мальчику, что Украина вернет Мариуполь

Фото: Defence express

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о щемящем разговоре 4-летним мальчиком из Мариуполя во время одного из детских мероприятий.

Об этом он поделился в авторском документальном проекте "Год" Дмитрия Комарова.

«Мальчик Илья, ему, кажется, года 4. Отвел меня за руку и говорит: «Я хочу с вами отдельно поговорить». Нагнитесь, я вам хочу сказать на ушко. «Мы точно вернемся в Мариуполь?». Я говорю: «Да», – рассказал Залужный.

«А когда?», – спросил мальчик.

«В этом году», – заверил Залужный.

Такие истории очень вдохновляют, – заметил украинский генерал.

Напомним, что в годовщину войны с Россией Залужный обратился к украинцам и подчеркнул, что за девять лет войны нация стала крепче бетона и стали.

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Дата публикации
Просмотры
2050
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