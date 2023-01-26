Залужный пообщался с американским генералом Марком Милли: о чем поговорили

Залужный обсудил с генералом Милли важные темы.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался с генералом Марком Милли, председателем объединенного комитета начальников штабов США.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ по социальным сетям.
«В ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги по скорейшему принятию новых образцов техники на вооружение», — говорится в сообщении.
Также главнокомандующий ВСУ сердечно поблагодарил генерала Милли за мощную поддержку и лидерство.
«Мы настроены только на Победу», – резюмировал Залужный.
Ранее Залужный в Польше впервые встретился с генералом армии США Марком Милли. Они подробно говорили о защите Украины от злости России.
К тому же Залужный пообщался с генералом Милли телефоном и сказал, что с Россией нужно воевать до конца.
Заявления Залужного
Напомним, что Залужный унаследовал миллион долларов и отдал все средства на ВСУ. Гражданин США завещал Залужному миллион долларов.
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