Залужный пропустил встречу Зеленского с министром обороны Британии: СМИ выясняли причину

Владимир Зеленский с Весом Стритингом / © Офис президента Украины

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Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не присутствовал на встрече президента Владимира Зеленского с новым британским министром обороны Весом Стритингом

Об этом пишет «Европейская правда» и отмечает различные объяснения от команды Залужного и от Офиса президента.

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Что говорят у Залужного

«Посла Валерия Залужного на встречу президента Украины и министра обороны Британии не пригласили», — цитирует издание медиасоветницу Залужного Оксану Тороп.

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Ответ в ОП

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в свою очередь рассказал журналистам, что Залужный должен сам инициировать свое участие, но не сделал этого и избрал другое мероприятие.

«Это инициативная история (на официальных визитах) с уровнем ниже премьера или президента. Есть обычная многолетняя практика протокола, что с премьер-министром или президентом другой страны посол в той стране прибывает почти всегда, а если уровень ниже, то каждый посол самостоятельно определяется и сообщает, если будет (участвовать во встрече — Ред.). Сегодня господин посол, насколько мы знаем, принимает участие в мероприятиях МИД в рамках ежегодного совещания с послами», — заявил Литвин.

Однако «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники утверждает, что Залужный узнал о встрече уже после того, как она состоялась.

Отметим, что на встрече с британским министром с украинской стороны кроме президента присутствовали первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

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Напомним, что во вторник, 4 августа, Валерий Залужный заявил, что наше государство якобы не сможет вступить в НАТО.

Сегодня Залужный и МИД были вынуждены объяснять такое громкое заявление.

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