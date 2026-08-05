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Залужный пропустил встречу Зеленского с министром обороны Британии: СМИ выясняли причину
В СМИ обратили внимание на отсутствие Валерия Залужного на встрече президента Зеленского с главой Минобороны Великобритании.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не присутствовал на встрече президента Владимира Зеленского с новым британским министром обороны Весом Стритингом
Об этом пишет «Европейская правда» и отмечает различные объяснения от команды Залужного и от Офиса президента.
Что говорят у Залужного
«Посла Валерия Залужного на встречу президента Украины и министра обороны Британии не пригласили», — цитирует издание медиасоветницу Залужного Оксану Тороп.
Ответ в ОП
Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в свою очередь рассказал журналистам, что Залужный должен сам инициировать свое участие, но не сделал этого и избрал другое мероприятие.
«Это инициативная история (на официальных визитах) с уровнем ниже премьера или президента. Есть обычная многолетняя практика протокола, что с премьер-министром или президентом другой страны посол в той стране прибывает почти всегда, а если уровень ниже, то каждый посол самостоятельно определяется и сообщает, если будет (участвовать во встрече — Ред.). Сегодня господин посол, насколько мы знаем, принимает участие в мероприятиях МИД в рамках ежегодного совещания с послами», — заявил Литвин.
Однако «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники утверждает, что Залужный узнал о встрече уже после того, как она состоялась.
Отметим, что на встрече с британским министром с украинской стороны кроме президента присутствовали первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
Напомним, что во вторник, 4 августа, Валерий Залужный заявил, что наше государство якобы не сможет вступить в НАТО.
Сегодня Залужный и МИД были вынуждены объяснять такое громкое заявление.