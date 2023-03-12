Залужный провел разговор с американским генералом Милли: заявил о необходимости усиления возможностей системы ПВО

Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале.
Обсудили ряд важных тем.
"Подробно остановился на вопросе оборонных потребностей Украины. Речь идет о поставках боеприпасов и техники. Он подчеркнул необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны. Рассказал генералу Милли о ситуации на поле боя. Договорились продолжать диалог и совместную работу. Благодарен Президенту США Джо Байдену, лично генералу Марку Милли и всему американскому народу за поддержку Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Залужный встретился с коллегами из США, Британии и Польши. Они обсудили об оружии и фронте.
Также СМИ сообщают о том, что у Зеленского и Залужного были разные мнения относительно действий ВСУ в Бахмуте.
Добавим, что раньше Залужный уже разговаривал с Милли. Тогда стороны побеседовали о необходимости усиления ПВО, в том числе с помощью самолетов F16.
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