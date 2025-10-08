Залужный рассказал, готовится ли к выборам

Валерий Залужный / © Getty Images

Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный прокомментировал громкую статью издания Intelligence Online, что якобы его имени предлагают военным присоединиться к его новой политической силе.

Об этом Залужный написал в Telegram.

«Жаль, что именно наши СМИ не доносят до граждан Украины стратегию, в результате которой мы получим хотя бы возможность проведения самих выборов. Однако благодаря им мы знаем все о рейтингах, партиях, штабах и даже о том, кому стоит или не стоит заниматься политикой», — пожаловался экс-главком.

Залужный заверил, что признает никакие идеи проведения выборов во время войны. Каждому, кто получает политические предложения от его фамилии Залужный советует сообщить об этом правоохранительным органам.

Экс-главком подчеркнул, что не создает ни штабов, ни партий и не имеет никаких связей с какой-либо политической силой.

По его мнению, пока идет война, выборы в Украине в ее государственные органы невозможны.

«Враг, не одержав победу на фронте, как и 100 лет назад, использует уже современные возможности, такие как анонимные источники, боты и медиа, распыляет наше общество и готовит нас к выборам, но в государственную думу убивающей нас страны. И кстати — их объявят в последний раз именно анонимные источники. Потом это будет правда. Только объединенная нация способна выстоять. Держим строй», — подытожил Валерий Залужный.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Залужный якобы звал топ-военных в свой избирательный список. Однако медиасоветница бывшего главкома это опровергает.