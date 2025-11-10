ТСН в социальных сетях

Залужный рассказал, каким должно быть справедливое завершение войны

Бывший Главнокомандующий ВСУ отметил, что Украина стремится к миру через победу, а не иллюзию.

Валерий Залужный

Валерий Залужный / © Associated Press

Бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подчеркнул, что Украина стремится к миру, но отвергает капитуляцию, замаскированную под мирные договоренности.

Об этом он написал в статье для издания The New York Post.

Дипломат подчеркнул, что справедливым окончанием войны будет восстановление территориальной целостности государства, наказание РФ за военные преступления и гарантии, что «ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы».

«Многое будет изменой не только украинцев, но и принципов, обеспечивающих безопасность и свободу свободного мира», — подчеркнул Залужный.

Ранее Залужный заявил, что боевые действия на Донецком направлении фактически зашли в позиционный тупик, напоминающий события Первой мировой войны.

