Залужный рассказал, каким должно быть справедливое завершение войны
Бывший Главнокомандующий ВСУ отметил, что Украина стремится к миру через победу, а не иллюзию.
Бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подчеркнул, что Украина стремится к миру, но отвергает капитуляцию, замаскированную под мирные договоренности.
Об этом он написал в статье для издания The New York Post.
Дипломат подчеркнул, что справедливым окончанием войны будет восстановление территориальной целостности государства, наказание РФ за военные преступления и гарантии, что «ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы».
«Многое будет изменой не только украинцев, но и принципов, обеспечивающих безопасность и свободу свободного мира», — подчеркнул Залужный.
Ранее Залужный заявил, что боевые действия на Донецком направлении фактически зашли в позиционный тупик, напоминающий события Первой мировой войны.