Залужный рассказал Западу 10 честных фактов о войне в Украине: тезисы речи

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House в Великобритании, озвучил ряд фактов для правильного понимания текущих событий в Украине и мире.

Текст выступления на украинском языке опубликовала "Украинская правда".

В своем выступлении Валерий Залужный отметил необходимость честности, которая приведет "к правильному пониманию происходящих процессов".

О НАТО как системе коллективной безопасности

Первым фактом украинский дипломат и экс-главком ВСУ назвал существование "коллективного Запада".

"Он действительно существует, и мы считаем это группой развитых западных стран, с высоко развитыми экономиками и демократиями и собственной системой безопасности. Такими как НАТО", – объяснил Залужный.

Об авторитарных странах

С другой стороны, Залужный выделил ряд авторитарных стран, в которых власть сконцентрирована в одних руках.

“Эти страны лишены демократии. Их экономики базируются на запасах полезных ископаемых или на плановом регулировании и предназначены для обслуживания интересов правящего лидера или партии или движения”, — уточнил он.

О борьбе за независимость

Валерий Залужный отметил, что в мире также есть страны, которым удалось выйти из состава авторитарных империй и режимов и некоторые из которых присоединились к коллективному Западу.

В то же время, по его словам, существуют страны, которые, несмотря на сопротивление авторитарным государствам, продолжают свою борьбу за присоединение к цивилизованному миру и при этом сохраняют опасность потери собственной независимости.

“Такие [страны] как Грузия, Беларусь уже утратили формальную независимость. Такая страна как Украина, в результате яростного сопротивления России и собственной нерешительности, оказалась в войне за собственную независимость от авторитарной империи", — подчеркнул дипломат.

О 10 годах войны в Украине

Валерий Залужный отметил, что в отличие от Беларуси и Грузии, потерявших свою независимость почти бескровно, Украина уже 10 лет воюет именно за свою независимость.

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"Полномасштабная война уже длится почти три года. Более 30 тысяч человек уже погибли. Сотни тысяч получили ранения, но мы продолжаем сражаться. Этот факт, пожалуй, является главным доказательством того, что мы, украинцы, стремимся жить в цивилизованном западном мире. И, несмотря на все проблемы, мы имеем право на свое собственное будущее”, — подчеркнул он.

Залужный напомнил, что сегодняшний враг Украины отрицает нашу историю и культуру и пытается уничтожить украинцев как нацию.

“Подтверждением тому являются не только события по истории прошлого века. Такие как голодомор, например, совсем недавние события в Буче и Гостомеле, события на оккупированных территориях. Именно этот факт делает невозможным любое мирное сосуществование в будущем и соответственно не может рассматривать какие-либо варианты остановки войны на основе каких-либо намерений о взаимной безопасности”, — подчеркнул он.

О слабости Запада

Причиной того, что происходит сегодня в Украине, Залужный назвал "закономерные последствия нежелания коллективного Запада влиять на глобальную систему безопасности".

"Именно пользуясь слабостью Запада и непосредственно США, Россия в 2008 году начала расширение "пространства безопасности" [имеется в виду война в Грузии]. Уже в 2014 году под молчание все того же коллективного Запада Россия начала войну против Украины, которая в конце концов стала самой кровавой войной 21 века в центре Европы”, — напомнил дипломат.

О "красных линиях" Путина

Валерий Залужный отметил, что президент РФ Владимир Путин продолжает запугивать Запад "красными линиями" и ядерным оружием.

“Западные политики все чаще, находясь в заложниках своих избирателей, читают молитву о необходимости избегания эскалации... Но ограничится ли эта война именно аппетитами Путина, только Украиной, на это уже должны дать ответ как раз западные политики. Своим избирателям”, – заявил он.

О недостаточном количестве оружия

Валерий Залужный отметил, что коллективный Запад не верил в Украину и поэтому в начале вторжения РФ западная пресса давала Украине сначала три часа, а затем трое суток.

“Придя на помощь Украине, Запад, опасаясь ядерной войны или эскалации не обеспечил Украину необходимым количеством оружия, поэтому мы не смогли достичь в 2023 году каких-либо значительных успехов в разгроме России и вошли в состояние затяжной войны, выход из которой уже сегодня кажется невозможным”, – сказал он.

Украинский дипломат напомнил о своих статьях, которые писал, будучи главой ВСУ, когда стало понятно, что Украина потеряла возможность самостоятельно подойти к завершению войны.

О странах, объединившихся вокруг России

Валерий Залужный напомнил, что вокруг России объединились Китай, Северная Корея и Иран.

“Большинство в этих странах даже не знает, где находится Украина. А если внимательно посмотреть на такую организацию как БРИКС, особенно на ее перспективы? Он будет расширяться. А что же коллективный Запад? Он все еще боится эскалации?" – риторически спрашивал дипломат.

О том, как изменилась война

Валерий Залужный подчеркнул, что война, к сожалению, изменилась и больше не будет такой, как, скажем, в 1953 году [имеется в виду война в Корее].

“Она закончилась летом 23 года в Украине. В тот момент, когда на поле боя пришли роботы, а западная пресса и натовские генералы смеялись надо мной. Уже в 2024 году в бой пришли технологии. Их привел искусственный интеллект. Надо мной уже никто не смеется. Даже здесь в Британии уже пересматривается стратегия национальной безопасности. НАТО молчит. А что тогда с глобальной безопасностью? Или она до сих пор держится на истребителях, авианосцах и сверхдорогих ракетах? Я вас немного огорчу. Нет. К сожалению”, — подытожил экс-главком ВСУ.

О трех базовых ощущениях для Победы

По словам Залужного, украинцам для победы нужны три базовых ощущения:

ощущение собственной безопасности, которое можно гарантировать путем вступления Украины в НАТО или "сделать из Украины НАТО" по примеру Израиля;

ощущение неограниченных возможностей развития, то есть восстановление послевоенной Украины, для которого тоже нужны гарантии безопасности для инвесторов, не рискующих вкладывать средства в страну, где завтра может быть снова война;

ощущение собственного дома, где дети могут жить в мире и покое.

Напомним, в среду, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины. В первом пункте плана речь идет о вступлении Украины в НАТО.

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