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Залужный с Ермаком пообщались с Салливаном и Милли: обсудили ситуацию в Бахмуте и на Донецком направлении

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Залужный с Ермаком пообщались с Салливаном и Милли: обсудили ситуацию в Бахмуте и на Донецком направлении

Фото: t.me/CinCAFU

Залужный с Ермаком обсудили ситуацию на фронте с коллегами из США.

В рамках постоянного диалога с союзниками вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

«Рассказал об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях противника. Отдельно остановились на ситуации в Бахмуте и принимаемых мерах для обеспечения устойчивости позиций сил обороны на Донецком направлении», — говорится в сообщении.

Украинские чиновники отметили важность своевременного предоставления Украине необходимой военной и финансовой поддержки.

"Благодарен американскому народу, администрации Президента Джозефа Байдена и Конгресса за надежное стратегическое партнерство и поддержку Украины в борьбе за свой суверенитет", — резюмировал Залужный.

Напомним, что ранее Залужный встретился с коллегами из США, Британии и Польши. Они обсудили об оружии и фронте.

Также СМИ сообщают о том, что у Зеленского и Залужного были разные мнения относительно действий ВСУ в Бахмуте.

Добавим, что раньше Залужный уже разговаривал с Милли. Тогда стороны побеседовали о необходимости усиления ПВО, в том числе с помощью самолетов F16.

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Дата публикации
Просмотры
267
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