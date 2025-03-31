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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Залужный сделал заявление о своем участии в президентских выборах

По его мнению, во время войны нужно работать и не думать о выборах.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Валерий Залужный

Валерий Залужный / © Associated Press

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал информацию о потенциальном участии в предстоящих выборах в Украине.

Об этом пишет «РБК-Украина».

«Мой ответ на этот счет не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Разные слухи я не комментирую», — ответил он на вопрос журналиста.

Напомним, 19 марта у Politico вышел материал, где отмечалось о тайных переговорах соратников Трампа с оппонентами Зеленского.

Выборы в Украине должны были состояться в марте 2024 года, однако их проведение во время военного положения запрещено Конституцией. Однако на фоне международных переговоров с участием США, Украины и России вопрос выборов снова выходит на первый план.

Результаты нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС) свидетельствуют, что абсолютное большинство украинцев выступает против проведения выборов в Украине и до полного завершения войны.

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