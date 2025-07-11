Залужный упрекнул Байдена по поводу войны в Украине: в чем дело

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный резко раскритиковал нерешительность администрации Джо Байдена, которые затянули войну.

Об этом посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал в колонке для «Украинской правды».

«Мировой порядок, который сформировался после Второй мировой войны и распада Советского Союза, безапелляционно разрушается. Война в Украине стала едва ли не последним ударом в основу старого мира и окончательно поставила точку в его существовании», — отметил Залужный.

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По мнению экс-главкома ВСУ, нежелание США принимать решительные шаги по поддержке Украины для окончательного поражения России подтверждали неспособность влиять на мировой порядок и выглядело как попытка сохранить «этот мир».

«Именно опасения возможного поражения России привело к затяжной войне с одной стороны и к увеличению финансовых и политических расходов — с другой. Затягивание войны и все большее привлечение экономик демократических стран, прежде всего США, и формирование стратегических союзников России привело к неготовности к чрезмерным расходам без политической обоснованности, и как следствие — к появлению сил, которые должны были что-то противопоставить этому. Да, американский народ сделал свой законный выбор. Для нас же это стало окончательным диагнозом, что мир будет меняться», — добавил посол Украины в

Бывший главнокомандующий также пояснил, что выбор американцев в пользу Дональда Трампа в 2024 году является отражением исторических тенденций.

«Этот мир действительно нуждался в изменениях. Не случайно о них еще в далеком 2007 году кто-то заявил на Мюнхенской конференции. И совсем не случайно уже в 2024 году американцы снова избрали своим президентом Дональда Трампа. Несмотря на огромную критику, он и является прежде всего отражением исторической тенденции. Тенденции, которую необходимо не только принять, но и считаться с ней», — написал Залужный.

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Он отметил, что США, вероятно, пытаются уменьшить нагрузку на внешние обязательства, чтобы сосредоточиться на конкуренции с Китаем.

«Это означает, что, вероятно, осознавая перенапряжение, Вашингтон стремится сократить расходы на внешние активы, прежде всего в Европе, и, возможно, получить паузу для подготовки к жесткой конкуренции с КНР. Особенно показательным в этом контексте является политический дискурс и уже отдельные решения, которые все больше акцентируются на внутренних приоритетах и ставят под сомнение безусловность продолжения помощи Украине», — резюмировал экс-глава.

Напомним, Залужный сообщил, какое именно оружие США немедленно нужно Украине, кроме Patriot.