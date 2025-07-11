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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Залужный упрекнул Байдена по поводу войны в Украине: в чем дело

Залужный заявил, что США медлили с решениями, боясь поражения России. Это, по его словам, привело к затяжной войне.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный резко раскритиковал нерешительность администрации Джо Байдена, которые затянули войну.

Об этом посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал в колонке для «Украинской правды».

«Мировой порядок, который сформировался после Второй мировой войны и распада Советского Союза, безапелляционно разрушается. Война в Украине стала едва ли не последним ударом в основу старого мира и окончательно поставила точку в его существовании», — отметил Залужный.

По мнению экс-главкома ВСУ, нежелание США принимать решительные шаги по поддержке Украины для окончательного поражения России подтверждали неспособность влиять на мировой порядок и выглядело как попытка сохранить «этот мир».

«Именно опасения возможного поражения России привело к затяжной войне с одной стороны и к увеличению финансовых и политических расходов — с другой. Затягивание войны и все большее привлечение экономик демократических стран, прежде всего США, и формирование стратегических союзников России привело к неготовности к чрезмерным расходам без политической обоснованности, и как следствие — к появлению сил, которые должны были что-то противопоставить этому. Да, американский народ сделал свой законный выбор. Для нас же это стало окончательным диагнозом, что мир будет меняться», — добавил посол Украины в

Бывший главнокомандующий также пояснил, что выбор американцев в пользу Дональда Трампа в 2024 году является отражением исторических тенденций.

«Этот мир действительно нуждался в изменениях. Не случайно о них еще в далеком 2007 году кто-то заявил на Мюнхенской конференции. И совсем не случайно уже в 2024 году американцы снова избрали своим президентом Дональда Трампа. Несмотря на огромную критику, он и является прежде всего отражением исторической тенденции. Тенденции, которую необходимо не только принять, но и считаться с ней», — написал Залужный.

Он отметил, что США, вероятно, пытаются уменьшить нагрузку на внешние обязательства, чтобы сосредоточиться на конкуренции с Китаем.

«Это означает, что, вероятно, осознавая перенапряжение, Вашингтон стремится сократить расходы на внешние активы, прежде всего в Европе, и, возможно, получить паузу для подготовки к жесткой конкуренции с КНР. Особенно показательным в этом контексте является политический дискурс и уже отдельные решения, которые все больше акцентируются на внутренних приоритетах и ставят под сомнение безусловность продолжения помощи Украине», — резюмировал экс-глава.

Напомним, Залужный сообщил, какое именно оружие США немедленно нужно Украине, кроме Patriot.

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