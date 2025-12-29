Посол Украины в Великобритании Валерий Залужны / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный готовится в начале января покинуть свою дипломатическую должность. Он уже обсудил свое решение с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Киев.

Об этом сообщает Radio NV со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах.

По информации приближенных к Офису президента источников, Залужный еще несколько недель назад во время пребывания в Киеве сообщил Зеленскому о своем намерении уйти в отставку.

Реклама

"Они с президентом обсуждали разные должности для Залужного, от премьера — до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — отмечают собеседники издания.

Другие источники рассказывают, что некоторое время Залужный также рассматривал возможность работы в должности посла в США или возвращения на должность главнокомандующего ВСУ, однако пока никаких решений по этому поводу не принято. В то же время о смене украинского посла в Соединенных Штатах, по словам собеседников, речь пока не идет.

«Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4-5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение», — отмечает один из источников.

Редакция Radio NV обратилась за комментарием в пресс-службу посла в Великобритании, однако ответа по состоянию на данный момент не получила.

Реклама

Напомним, в начале декабря Залужный намекнул на свое возвращение в Украину, опубликовав в Facebook совместное фото с женой Еленой на фоне рождественской елки. Лаконичная подпись «Дома лучше всего» спровоцировала волну обсуждений в Сети относительно завершения его дипломатической миссии в Лондоне.