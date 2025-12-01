ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
3806
Время на прочтение
1 мин

Залужный вернулся в Украину — что известно

«Дома лучше»: Залужный публикует фото с женой, интригуя украинцев возвращением из Лондона.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Валерий Залужный

Валерий Залужный / © Associated Press

Бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, вероятно, вернулся в Украину.

Об этом он намекнул в своем Facebook.

Экс-главком опубликовал совместное фото со своей женой Еленой с лаконичным подписью: «Дома лучше всего».

Это дало повод украинцам предположить, что Залужный прибыл из Британии в Украину. Других деталей о возвращении экс-главком пока нет.

Напомним, что 29 ноября Валерий Залужный опубликовал колонку в LIGA.net, где сделал ряд важных заявлений. В частности, он описал финал войны Украины, предупредил, что Россия пытается истощить Украину и разрушить ее изнутри, и признал, что Украина находится в сверхсложном положении, где за быстрым миром будет точно стоять только сокрушительное поражение и потеря независимости.

Дата публикации
Количество просмотров
3806
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie