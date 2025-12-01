Залужный вернулся в Украину — что известно

Валерий Залужный / © Associated Press

Бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, вероятно, вернулся в Украину.

Об этом он намекнул в своем Facebook.

Экс-главком опубликовал совместное фото со своей женой Еленой с лаконичным подписью: «Дома лучше всего».

Это дало повод украинцам предположить, что Залужный прибыл из Британии в Украину. Других деталей о возвращении экс-главком пока нет.

Напомним, что 29 ноября Валерий Залужный опубликовал колонку в LIGA.net, где сделал ряд важных заявлений. В частности, он описал финал войны Украины, предупредил, что Россия пытается истощить Украину и разрушить ее изнутри, и признал, что Украина находится в сверхсложном положении, где за быстрым миром будет точно стоять только сокрушительное поражение и потеря независимости.