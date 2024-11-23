Залужный заявил об ограниченной готовности Европы к войне на истощение

Европа находится "в теплой среде" и не хочет его сейчас покидать.

Европейские страны не желают покидать комфортную среду, в которой находятся, поэтому не полностью готовы к войне с Россией на истощение.

Такое мнение высказал в ходе общения с журналистами "УП" посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

При этом он подчеркнул, что военные действия в стратегии войны на истощение важны, но вероятнее всего не главные.

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"Есть еще несколько важных направлений, где работают россияне. Это, прежде всего, информационно-психологические операции. Есть еще когнитивная сфера, влияние которой мы очень сильно ощущаем”, – отметил Залужный.

По его словам, Европа все еще находится "в теплой среде" и не хочет его сейчас покидать.

"По моему личному мнению, если они готовы к такой войне в условиях "измора", то, пожалуй, с очень большими ограничениями", — подытожил украинский генерал.

Напомним, Валерий Залужный считает, что во время войны на истощение, которую ведет Россия против Украины, военная помощь стран Запада может оказаться недостаточной.

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