Замена Резникова на Буданова: Зеленский высказался о слухах по кадровым перестановкам

Увольнения и назначения должны производиться только по закону.

Президент Владимир Зеленский заявил, если бы хотел назначить главой Минобороны действующего руководителя ГУР Кирилла Буданова. Впрочем, это происходило исключительно по законам Украины.

Об этом Зеленский рассказал на пресс-конференции 24 февраля.

Глава государства подчеркнул, что не обсуждает на публику решения, принимаемые на Ставке верховного главнокомандующего. В частности, в отношении отдельных должностных лиц, имеющих отношение к безопасности и обороне государства.

" Одно из таких решений — это ситуация в некоторых регионах и некоторых институтах, где у меня были мнения не сугубо к этому министерству, а сугубо к инфраструктуре, которая должна обеспечить нам безопасность, усилить это военными, разведчиками или служащими. Это касается ситуации в некоторых приграничных регионах и все. В этом режиме я обсуждал этот вопрос. Если бы я хотел назначить министром обороны нашего главного разведчика, то мы делали бы это шагами исключительно нашего законодательства", — отметил президент.

Слухи об отставке Резникова

В начале февраля нардеп Ярослав Железняк сообщил, что могут уволить министра обороны Алексея Резникова. Сесть в кресло может действующий глава ГУР Кирилл Буданов.

Впоследствии глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что Резникова переведут на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. По его словам, возникла необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше".

Комментируя информацию, глава Минобороны заявил, что "ни один чиновник не вечен в кресле". Если его уволят, он поддержит преемника.

Впоследствии Резников поблагодарил всех за конструктивную критику. "Держим строй", — подчеркнул глава Минобороны.

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