Заместитель Венедиктовой Мамедов написал заявление об увольнении из Офиса генпрокурора

Гюндуз Мамедов курировал направление военных преступлений и оккупированных территорий с 2016 года.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке с Офиса генпрокурора.

Об этом он сообщил 27 июля в Twitter.

"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует ... Служу украинскому народу ", — написал Мамедов.

Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует ... Служу украинскому народу pic.twitter.com/f0YuU5UdAB — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) July 27, 2021

Накануне об отставке Мамедова сообщили его адвокаты. По их словам, на заместителя генпрокурора оказывалось давление со стороны руководства.

Напомним

29 июня генеральный прокурор Ирина Венедиктова своим приказом передала руководство Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта (так называемый "Департамент войны"), своему заместителю Максиму Якубовскому. Ранее его вел Гюндуз Мамедов. Прокуроры этого Департамента представляют обвинения в частности по делам о преступлениях, совершенных на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Впоследствии генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчинила "Департамент войны" себе.

2 июля заместитель генпрокурора Максим Якубовский подписал приказ о прекращении доступа к государственной тайне заместителя генпрокурора Гюндуз Мамедов.

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