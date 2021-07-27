Заместитель Венедиктовой Мамедов написал заявление об увольнении из Офиса генпрокурора

Гюндуз Мамедов курировал направление военных преступлений и оккупированных территорий с 2016 года.
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке с Офиса генпрокурора.
Об этом он сообщил 27 июля в Twitter.
"Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует ... Служу украинскому народу ", — написал Мамедов.
Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект. Продолжение следует ... Служу украинскому народу pic.twitter.com/f0YuU5UdAB— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) July 27, 2021
Накануне об отставке Мамедова сообщили его адвокаты. По их словам, на заместителя генпрокурора оказывалось давление со стороны руководства.
Напомним
- 29 июня генеральный прокурор Ирина Венедиктова своим приказом передала руководство Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта (так называемый "Департамент войны"), своему заместителю Максиму Якубовскому. Ранее его вел Гюндуз Мамедов. Прокуроры этого Департамента представляют обвинения в частности по делам о преступлениях, совершенных на Донбассе и в оккупированном Крыму.
- Впоследствии генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчинила "Департамент войны" себе.
- 2 июля заместитель генпрокурора Максим Якубовский подписал приказ о прекращении доступа к государственной тайне заместителя генпрокурора Гюндуз Мамедов.