Заммэра одного из городов Австрии ушел в отставку из-за фото в форме НКВД в Беларуси

Австрийский политик ушел в отставку после информации, что он носил форму советской спецслужбы НКВД во время поездки в Беларусь.

Заммэра австрийского города Швехат Давид Штокингер подал в отставку после того, как стало известно, что он публиковался в ультраправых журналах и носил форму советской спецслужбы НКВД во время поездки в Беларусь в 2019 году.

Об этом пишет Euractiv.

Журналисты выяснили, что в 2012 году Штокингер, который сейчас является членом Социально-демократической партии (SPÖ), публиковал обзор ночных клубов Минска для экстремистского правого немецкого журнала Compact.

Фотографии Штокингера в форме НКВД опубликовало белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

Фото: скриншот

"Когда значительная часть партии SPÖ, которая сейчас находится в оппозиции, не появилась на выступлении президента Украины Владимира Зеленского перед австрийским парламентом в конце марта, позиция партии по отношению к России и ее более широкой сфере влияния оказалась под пристальным вниманием журналистов", — говорится в сообщении.

Радиостанция Ö1 обнаружила фото политика в форме советской спецслужбы НКВД в 2019 году, когда он приезжал в Беларусь.

После того, как правоцентристы в родной земле Штокингера Нижняя Австрия призвали социал-демократов откреститься от него, Давид Штокингер объявил о своей отставке.

Хотя Штокингер является относительно малоизвестным политиком SPÖ, его отставка политически важна, поскольку привлекает внимание к отношениям партии со сферой влияния Кремля.

В 2020 году Штокингер был вынужден уйти в отставку с поста руководителя группы австрийско-белорусской дружбы.

Напомним, в Австрии заявили, что готовы арестовать Путина, если он приедет в страну.

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