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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Замолчать или принять": Трамп о переговорах по завершению войны

Трамп продемонстрировал признаки потери терпения и заговорил о введении дополнительных санкций в отношении стран, покупающих российскую нефть, если он сочтет, что Москва затягивает соглашение.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов после очередного заявления о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов после очередного заявления о войне в Украине / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление по поводу войны в Украине, подчеркнув, что переговоры по прекращению боевых действий могут продвигаться, хотя и намекнул на необходимость уступок.

Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, что между Украиной и Россией все будет хорошо, и вы скоро об этом узнаете», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Это заявление он сделал на следующий день после того, как выразил разочарование действиями России и призвал его "двигаться" в направлении мирного соглашения.

"Есть момент, когда вам просто нужно смириться или замолчать, и мы увидим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо", - добавил он.

Напомним, Трамп принял решение продлить действие американских санкций против России еще на год. Эти ограничения были введены еще при президентстве Джо Байден после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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