Замораживание войны на линии фронта: Шмыгаль сделал важное заявление

У Украины уже есть опыт замораживания линии фронта, подчеркнул премьер.

Замораживание войны на линии фронта не отвечает интересам ни Украины, ни Европейского Союза. Ведь агрессорка Россия использует это для подготовки новой – еще более жестокой агрессии.

Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Берлине, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что Украина с 2014-го имеет опыт замораживания линии фронта. Впрочем, отмечает Шмигаль, это приведет к следующему шагу агрессии через несколько месяцев или лет, когда россияне будут гораздо лучше подготовлены.

"Эта агрессия не остановится только на украинской территории, потому что они учтут свои ошибки. Они сейчас имеют лучший опыт, лучшие технологии, используют гораздо более умные подходы, поэтому замораживание линии фронта приведет к следующей, гораздо более жестокой агрессии со стороны России. Следовательно, замораживание линии фронта не отвечает интересам ни, Украины, ни Европейского Союза", — заявил глава Кабмина.

Именно поэтому Украина говорит о необходимости долгосрочного справедливого мира на условиях Украины и ЕС, и как жертва агрессии должна участвовать во всех переговорах, говорит Шмыгаль.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, согласен ли на отказ от территорий в обмен на мир.

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