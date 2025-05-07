Замораживание войны не перерастет в надежный мир: дипломат назвал риски для Украины

Замораживание войны будет означать лишь отсрочку последующего вторжения России в Украину

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Сценарий заморозки войны, о котором недавно заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог, не приведет к надежному миру. Это крайне негативное развитие событий для Украины, ведь оно будет означать, что следующее вторжение России в Украину является лишь вопросом времени, и страна-агрессор выберет для этого лучший для себя момент.

Такое мнение высказал экс-посол Украины в США и Франции, дипломат Олег Шамшур в комментарии «Киев 24».

Он считает возможным сценарий замораживания войны, но это не приведет к установлению мира.

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«Этот сценарий [замораживание войны — ред.] возможен. И, учитывая военную ситуацию и расклад сил, он крайне негативен и для Украины, и для тех, кто ее поддерживает. Потому что, во-первых, это только прекращение огня, которое не перерастет в мир. Это просто окончание этой фазы войны», — подчеркнул дипломат.

По его словам, РФ нападет снова, и это только вопрос времени, которым в Кремле воспользуются, чтобы восстановить потери и усилить боеспособность своих оккупационных войск.

«К сожалению, нужно признать, что инициатива будет за Путиным. То есть он будет определять, когда ему ударить», — считает Шамшур.

Единственное, что может сделать Украина в такой ситуации, чтобы противостоять будущей российской агрессии, использовать паузу в боевых действиях для глубокой перестройки своей обороноспособности и усиления эффективности армии. В то же время, собственно прекращение огня, которого возможно удастся достичь, должно восприниматься всеми украинцами не как конец войны, а как новый этап противостояния, для которого важно трезво оценивать риски.

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Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия требует слишком много в переговорах об окончании войны против Украины. В то же время он добавил, что США раздражены позициями обеих сторон конфликта.