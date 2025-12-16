Замороженные российские активы: Туск заявил о "световых годах" до их использования для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Договоренность, которая позволит использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, пока «очень далека».

Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью, пишет Onet.

«Сейчас у нас есть решение, позволяющее постоянное замораживание российских активов. (…) Однако с этого момента к потенциальному использованию этих средств для восстановления Украины, не говоря уже о военной поддержке Украины, все еще световые годы», — признал он.

По словам Туска, решение о выделении этих средств Украине не будет принято на саммите в Брюсселе в четверг, где должно быть достигнуто соглашение о финансировании Украины на следующие два года.

«Однако существуют разные косвенные механизмы, например, возможность использования этих средств в качестве своеобразного финансового рычага, то есть гарантий по кредитам», — добавил он.

На вопрос, похожа ли позиция Соединенных Штатов по этому вопросу на европейскую, Туск отметил, что «разница во мнениях очень четкая».

«Американцы говорят: оставьте эти российские активы в покое, потому что тяжело сесть с Путиным и сказать: „Давайте найдем компромисс, но мы берем ваши деньги“. Это аргумент американцев, чтобы быть очень аккуратными здесь и не доводить дело до края краха», — сказал он.

Польский премьер отметил, что США имеют более деловой подход к этому вопросу.

«Американцы были бы заинтересованы в использовании этих ресурсов по-другому, и я считаю, что они также использовали некоторые из них сами, возможно, в консультации с Россией. Здесь иногда оказывается, что у американцев все еще есть деловой подход к этому вопросу… Трудно говорить о единой европейской и американской позиции здесь», — добавил Туск.

Что предшествовало

Напомним, ранее речь шла о скандале вокруг замороженных активов РФ. В частности, Бельгия, на территории которой хранится большая часть (около 189 млрд евро) заблокированных средств РФ, отвергла план Еврокомиссии. Европейский центральный банк (ЕЦБ) его тоже не поддержал.

В то же время, как сказал президент Зеленский, Украина рассчитывает на финансирование, полученное за счет замороженных российских активов, поскольку без этих средств страна не сможет функционировать.