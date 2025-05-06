Заморозка войны и демилитаризованная зона: Келлог сказал, чего хотят в Киеве

Спецпредставитель президента США Кит Келлог / © Getty Images

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Украина хочет заморозить войну, развязанную Россией. В Киеве предлагают остановить боевые действия по существующей линии фронта и создать демилитаризованную зону шириной 30 километров.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News.

По словам Келлога, создание демилитаризованной зоны предполагает отвод войск с обеих сторон на 15 км от линии разграничения. Украина готова рассмотреть такую возможность, но ожидает, что Россия сделает то же самое.

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«Это будет 30-километровая зона, которую можно будет контролировать», — отметил Келлог.

По словам спецпредставителя Трампа, если Россия согласится на перемирие, президент США готов обеспечить соблюдение режима тишины.

Напомним, Трамп заявил, что Россия «хочет мира» с Украиной. Президент США в очередной раз подчеркнул, что он больше всего стремится разрешить ситуацию, которая сложилась между Украиной и Россией.