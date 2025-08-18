- Дата публикации
Заморозка войны лишает Украину гарантий безопасности — эксперт
Доктор философских наук Кирилл Говорун объяснил, почему прекращение огня без конкретных гарантий может быть опасно для Украины.
Заморозка войны лишает Украину гарантий безопасности.
Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил доктор философских наук Кирилл Говорун.
«Представим себе, что прекращается огонь, и мы начинаем переговоры о гарантиях безопасности. Это такая же неопределенность, если сейчас подписывается документ, и он просто потом не выполняется», — отмечает эксперт.
Неопределенность — это самая главная проблема, считает он.
«Источником этой неопределенности является Трамп и нерешительность Евросоюза», — резюмировал Кирилл Говорун.
Напомним, как сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, Россия сейчас пытается сохранить предпосылки для продолжения войны и возможностей дальнейшей оккупации Украины. Ей не нужно, чтобы у Украины были реальные гарантии безопасности, поэтому хочет «размыть» их собственными предложениями.