Заморозка войны лишает Украину гарантий безопасности — эксперт

Доктор философских наук Кирилл Говорун объяснил, почему прекращение огня без конкретных гарантий может быть опасно для Украины.

Война

Война / © Associated Press

Заморозка войны лишает Украину гарантий безопасности.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил доктор философских наук Кирилл Говорун.

«Представим себе, что прекращается огонь, и мы начинаем переговоры о гарантиях безопасности. Это такая же неопределенность, если сейчас подписывается документ, и он просто потом не выполняется», — отмечает эксперт.

Неопределенность — это самая главная проблема, считает он.

«Источником этой неопределенности является Трамп и нерешительность Евросоюза», — резюмировал Кирилл Говорун.

Напомним, как сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, Россия сейчас пытается сохранить предпосылки для продолжения войны и возможностей дальнейшей оккупации Украины. Ей не нужно, чтобы у Украины были реальные гарантии безопасности, поэтому хочет «размыть» их собственными предложениями.

