Заморозят активы Путина и компании: Новая Зеландия вводит новые санкции против России

Заморозят активы Путина и компании: Новая Зеландия вводит новые санкции против России

Под санкции попал также ряд членов Совбеза РФ.

Правительство Новой Зеландии объявило о введении новых санкций против России в связи с российским вторжением в Украину.

Об этом пишет ТАСС.

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В случае обнаружения Новая Зеландия заморозит активы президента РФ Владимира Путина и 12 членов Совета безопасности, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, а также директора ФСБ Александра Бортникова, "Промсвязьбанка" и еще 18 неназванных организаций.

Новозеландское правительство также закрыло въезд в страну 364 россиянам, связанным с политической и военной деятельностью.

Отмечается, что это первый пакет мер, введенный в соответствии с принятым Актом об антироссийских санкциях.

"Мир объединен против действий Путина в Украине и только через неделю после принятия исторического закона мы присоединяемся к международному сообществу в применении наших первых адресных санкций", — заявила глава МИД страны Наная Махута.

Она добавила, что в ближайшие недели стоит ожидать дополнительных санкций.

Напомним, ранее правительство Новой Зеландии ограничило въезд ряда россиян на свою территорию, а также запретило экспорт товаров, предназначенных для использования предприятиями, организациями и физическими лицами, связанными с военными ведомствами и органами безопасности РФ.