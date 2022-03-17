Заморозят активы Путина и компании: Новая Зеландия вводит новые санкции против России

Под санкции попал также ряд членов Совбеза РФ.
Правительство Новой Зеландии объявило о введении новых санкций против России в связи с российским вторжением в Украину.
Об этом пишет ТАСС.
В случае обнаружения Новая Зеландия заморозит активы президента РФ Владимира Путина и 12 членов Совета безопасности, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, а также директора ФСБ Александра Бортникова, "Промсвязьбанка" и еще 18 неназванных организаций.
Новозеландское правительство также закрыло въезд в страну 364 россиянам, связанным с политической и военной деятельностью.
Отмечается, что это первый пакет мер, введенный в соответствии с принятым Актом об антироссийских санкциях.
"Мир объединен против действий Путина в Украине и только через неделю после принятия исторического закона мы присоединяемся к международному сообществу в применении наших первых адресных санкций", — заявила глава МИД страны Наная Махута.
Она добавила, что в ближайшие недели стоит ожидать дополнительных санкций.
Напомним, ранее правительство Новой Зеландии ограничило въезд ряда россиян на свою территорию, а также запретило экспорт товаров, предназначенных для использования предприятиями, организациями и физическими лицами, связанными с военными ведомствами и органами безопасности РФ.
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