Занимаюсь съемками "Квартала": Шефир не связывает нападение со своей политической деятельностью

Шефир напомнил, что также является гендиректором студии "Квартал 95" и в последнее время работал над съемками нового выпуска.
Первый помощник президента Сергей Шефир заявил, что целью покушения было запугивание Зеленского и его команды. Шефир не связывает нападение со своей политической деятельностью.
Об этом помощник главы государства сказал во время брифинга в МВД.
"Я не могу связать нападение с тем, над чем я работаю", — сказал он.
Шефир напомнил, что также является гендиректором студии "Квартал 95".
"В последние дни я работаю над съемками нового выпуска" Квартал 95 ". В ОП я занимаюсь коммуникационной работой. Никаких дел, которые вызвали агрессию, я не вел", — сказал помощник президента.
Напомним:
- В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные.
- В машину попало более десяти пуль, в результате чего ранение получил водитель транспортного средства. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Продолжается специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что нападение на Шефира мог быть "приветом" от контрабандистов и криминальных авторитетов, активную борьбу с которыми начал президент Владимир Зеленский.
- В то же время сам президент Владимир Зеленский заявил, что "передавать ему привет выстрелами из леса в авто его друга — это слабость".
- Относительно мотивов преступления, эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил — надо искать обиженных людей среди так называемых олигархов и "решал".