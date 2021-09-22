Занимаюсь съемками "Квартала": Шефир не связывает нападение со своей политической деятельностью

Занимаюсь съемками "Квартала": Шефир не связывает нападение со своей политической деятельностью

Шефир напомнил, что также является гендиректором студии "Квартал 95" и в последнее время работал над съемками нового выпуска.

Первый помощник президента Сергей Шефир заявил, что целью покушения было запугивание Зеленского и его команды. Шефир не связывает нападение со своей политической деятельностью.

Об этом помощник главы государства сказал во время брифинга в МВД.

"Я не могу связать нападение с тем, над чем я работаю", — сказал он.

Шефир напомнил, что также является гендиректором студии "Квартал 95".

"В последние дни я работаю над съемками нового выпуска" Квартал 95 ". В ОП я занимаюсь коммуникационной работой. Никаких дел, которые вызвали агрессию, я не вел", — сказал помощник президента.

Напомним:

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