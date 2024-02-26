Запад делает недостаточно для поддержки Украины — Кэмерон

Кэмерон поражен тем, каким единственным был Запад в риторике по поводу российской агрессии против Украины.
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон уверен, что страны Запада сделали недостаточно для поддержки Украины в ее противостоянии российским агрессорам.
Об этом он заявил в своем интервью " Голосу Америки ".
На вопрос о том, сделано ли партнерами все, что можно, он сказал: "Краткий ответ – нет, мы не сделали достаточно".
Дипломат отметил, что он поражен тем, каким единственным был Запад в риторике по поводу российской агрессии против Украины.
"Вы видели, какой реакция Европейского Союза была в 2014 году. В 2022-м страны были полностью едины, и почти полностью сплочены. Мы видим расширение НАТО, к которому присоединились Швеция и Финляндия. Посмотрите на Германию, которая традиционно не является поставщиком оружия, начала давать оружие Украине", — сказал он.
Кэмерон заявил, что, несмотря на положительные изменения, страны Запада сделали недостаточно, поскольку Украина испытывает недостаток артиллерийских снарядов.
"Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов. Украине нужно больше финансирования, а также вооружения. Поэтому мы должны быть верны тому, что мы сказали, мы говорим, что поддерживаем Украину, мы верим в украинцев. Тогда мы должны доказывать это с помощью оружия, денег, дипломатической, военной и моральной поддержки", – сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Франция предоставит Украине критически важную технику для фронта.
Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский откровенно сказал, что будет с Украиной без помощи США.
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