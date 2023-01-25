Запад должен помочь Украине любой ценой и собрать бригаду танков — Дуда

Запад должен помочь Украине любой ценой, чтобы она могла защитить себя в условиях вероятного нового наступления РФ.
Потому союзники должны собрать для Киева бригаду танков Leopard 2.
Об этом заявил глава польского государства Анджей Дуда, пишет Укринформ.
"Мы в Польше считаем, что необходимо любой ценой помочь украинским защитникам, а потому обращаемся к нашим союзникам с просьбой предоставить эту помощь Украине (танки Leopard 2 — ред.)", — подчеркнул Дуда.
Он напомнил, что соответствующие решения приняло британское правительство и президент Франции Эммануэль Макрон.
Дуда надеется, что союзники смогут собрать больше танков для Украины.
"Несомненно, в условиях такой огромной массы российских войск Украина сегодня нуждается в современной технике, чтобы защитники Украины смогли справиться с важнейшей задачей отражения очередного российского наступления", — отметил польский лидер.
Он выразил надежду, что в Украину попадут не только танки Leopard 2 из Польши, но и союзники смогут собрать для Украины бригаду этих танков.
Передача танков Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о передаче Украине современных танков. Он объяснил, что дело не в пяти, десяти, или пятнадцати танках, — потребность больше.
Также Нидерланды планируют приобрести для Украины 18 танков Leopard2. В то же время, решение еще не принято.
К тому же, по информации издания Spiegel, Германия приняла решение передать Украине основные боевые танки Leopard 2.
Читайте также: